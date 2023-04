Venezia-Palermo, Di Napoli: “Rosa ok ai playoff. Pubblico? Da 1 a 10 incide 11”

“Palermo è una città che adoro. Per un attimo non facevamo il miracolo di portarlo subito in Serie A (nel 2003, ndr) ma perdemmo lo spareggio a Lecce. A Venezia, invece, ho avuto la fortuna di vincere la B. Sarà una partita complicata ma allo stesso tempo facile da preparare. Penso che il Palermo debba per forza vincere per provare a lottare ancora per i play-off, mentre il Venezia è a caccia di punti per consolidare la categoria”.