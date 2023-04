Venezia-Palermo, Corini: “Io e Vanoli compagni anni fa. Cerchiamo 3 punti anche oggi”

"Con Vanoli siamo stati compagni tantissimi anni fa, anche lui si è fermato a vivere a Verona ed è capitato che ci siamo incontrarci. Sta facendo un bel percorso prima come assistente di Conte e adesso come primo allenatore". Queste le dichiarazioni nel prepartita ai microfoni di Sky Sport del tecnico rosanero Eugenio Corini soffermandosi sul collega allenatore dei lagunari.

"Sta facendo un ottimo lavoro e spero lo continui a fare dalla prossima partita. I tre punti servono sempre, ogni partita scendiamo in campo per cercare di portarli a casa con la consapevolezza del percorso che abbiamo fatto e cosa dobbiamo fare. Affrontiamo una squadra forte, sicuramente costruita per un obiettivo diverso ma questo certifica la difficoltà di questo campionato e l'equilibrio che c'è tutt'ora. Siamo pronti, ci siamo preparati bene per fare una grande partita".