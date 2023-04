VENEZIA-PALERMO, BIGLIETTI IN VENDITA: INFO SETTORE OSPITI

La sfida Venezia-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Penzo"

Sono in vendita i biglietti per assistere alla gara Venezia-Palermo, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00 allo Stadio "Pier Luigi Penzo". I tagliandi del Settore Ospite sono in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 12 aprile fino alle ore 19:00 di venerdì 14 aprile, online sul sito https://www.vivaticket.com/it

Il costo di un singolo tagliando è di 20 euro più diritti di prevendita. Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età. Il ticket comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio PL Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Inoltre, la vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Palermo è esclusiva per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Palermo FC". Di seguito, il file pdf scaricabile fornito dalla società ospitante con le informazioni per l'acquisto: