Venezia-Palermo, assente il grande ex Jajalo: l’infortunio lo tiene fuori dal match

"Chissà quante volte, da quella primavera del 2019 in cui disse addio a Palermo, ha pensato di incrociare i colori rosanero sulla sua strada, da avversario", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i riflettori su Mato Jajalo. Sabato al "Penzo" sarebbe potuta essere la volta buona con il presente del centrocampista bosniaco che sfida un passato pieno di ricordi e soddisfazioni. "E invece, il regista, arrivato in Sicilia in punta di piedi e diventato un punto fermo per 5 anni, non giocherà contro la sua ex squadra per la rottura del crociato", si legge.