Vecchio Palermo: Coni conferma inibizione Emanuele Facile. Andrea Bettini…

Il Coni ha confermato l'inibizione ad Emanuele Facile, ai tempi amministratore delegato del Vecchio Palermo per Sport Capital Group

" Giudizio definitivo, in sede sportiva, per Emanuele Facile, ad dell'Us Città di Palermo ai tempi della proprietà <<inglese>> di Sport Capital Group ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulle vicende legate al fallimento del Vecchio Palermo .

"Inammissibile, invece, il reclamo presentato da Andrea Bettini, consigliere del <<vecchio>> club quando la società era ancora di Zamparini. Confermata, nel suo caso, la sanzione di sei mesi di inibizione", chiosa il noto quotidiano sottolineando come si sia chiuso l'iter in sede sportiva sul fallimento dell'Us Città di Palermo.