Vecchio Palermo, Bettini e Facile ricorrono al CONI: udienza il 15 dicembre

I due membri del Cda del vecchio Palermo (in due momenti diversi) ricorrono al Coni dopo essere stati inibiti

Il prossimo 15 dicembre presso il Collegio di Garanzia saranno previste le udienze sui ricorsi presentati da Emanuele Facile e Andrea Bettini. La mancata iscrizione in Serie B del vecchio Palermo (ormai nel 2019) ha provocato l'inibizione di un anno per Facile e per sei mesi di Bettini. Entrambi furono all'interno del Cda anche se in periodi diversi. La Procura Federale, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', afferma che sotto la gestione Facile vi fu una perdita vicina agli 11 milioni di euro (10.466.000) mentre a Bettini è stato contestato il mancato «intervento di ricapitalizzazione idoneo al risanamento del club».