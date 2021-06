Vecchio Palermo, accolto ricorso dell’ex presidente Macaione: le motivazioni

Accolto il ricorso dell’ex vice presidente del U.S. Città di Palermo, Vincenzo Macaione. Il Collegio di garanzia dello Sport ha accolto il ricorso dell’ex vicepresidente dell’U.S. Città di Palermo, Vincenzo Macaione...

Accolto il ricorso dell’ex vice presidente del U.S. Città di Palermo, Vincenzo Macaione.

Il Collegio di garanzia dello Sport ha accolto il ricorso dell'ex vicepresidente dell'U.S. Città di Palermo, Vincenzo Macaione nell'ambito de procedimento disciplinare legato alla gestione del vecchio Palermo calcio nell'era Tuttolomondo. Secondo l'organo di giustizia sportiva di ultimo grado, infatti, l'imprenditore “non ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, non risulta aver partecipato all'adozione di atti gestionali della società antieconomici e che ne hanno comportato il dissesto, ma risulta, al contrario, che ha ripetutamente sollecitato gli interventi di ricapitalizzazione necessari al risanamento della società”.