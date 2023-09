Vasic: “Voglio la Serie A con il Palermo, ecco perché ho scelto i rosanero”

PALERMO - "E' stato giusto il passaggio in Serie B per iniziare. Il Palermo mi ha voluto fortemente in squadra. Per me è stata la scelta migliore. Lì ho più possibilità di giocare e di mettermi in mostra, la Serie B è un torneo abbastanza forte. Il Palermo è del City Football Group ed è un grande onore. C'è tutto: gli allenatori, il centro sportivo, tutto è al massimo livello. Questa è stata una mia decisione, ho firmato un contratto per cinque anni. Loro credono in me ed è quello a cui ho guardato di più. Il Palermo è stato il club più concreto. Sono qui per lasciare un segno. Poi il calcio è imprevedibile, non si sa cosa succederà tra un anno, figuriamoci tra cinque. Il mio sogno è la Serie A. Ovviamente seguo l'Inghilterra e la Premier League. Vorrei riuscire prima a lasciare il segno in Italia, e poi se posso anche in Premier. Non so cosa succederà, mi piacerebbe andare in Serie A con il Palermo. Il club ha grandi ambizioni. Lotteremo per questo, abbiamo tutto per disputare una buona stagione".

IDOLI - "Mi paragonano a Robin Van Persie e a Jorginho? Sono felice di sentire queste cose. Conosco Jorginho grazie all'allenatore del Padova che lo ha allenato, Andrea Mandorlini. In Italia è molto più difficile giocare per i giovani, perché è un campionato forte. C'è molta concorrenza. Ho chiesto la maglia a Milinkovic-Savic quando abbiamo giocato un'amichevole in Italia contro la Lazio. È il mio idolo in questo momento, lo seguo tanto perché cresce tecnicamente e fisicamente. Giochiamo nello stesso ruolo, ma ovviamente siamo diversi come giocatori. Anche Dušan Vlahović, loro sono dei top player. Si vede il carattere e come lavorano su se stessi mentalmente. Per me chi è forte mentalmente può andare oltre. Ronaldinho? Per me è un vero idolo. Non l'ho mai visto, ovviamente, ma conosco tutti i video. Gioco a calcio grazie a lui. Per me non c'è nessun altro giocatore come lui, forse Neymar è qualcosa di simile. Questo per me è il calcio. Il mio desiderio è giocare per la Serbia, un giorno per la prima squadra", ha concluso.