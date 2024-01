Vasic dopo Palermo-Modena: “Che vittoria! Doppietta Soleri? Qui tutti titolari”

"Contro il Modena è stata una grande vittoria per noi, ci abbiamo creduto fino alla fine". Lo ha detto Aljosa Vasic , intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero nel day-after la sfida tra Palermo e Modena , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". "Abbiamo portato il risultato a casa nonostante ci abbiano rimontato due volte, ma siamo stati lì fino alla fine insieme, chi è entrato e chi non è entrato. Abbiamo fatto una grandissima partita. Dopo la sconfitta a Cittadella non è successo niente di particolare, anzi ci ha rinforzato, abbiamo cercato di allenarci ancora più forte di prima, abbiamo dimostrato ieri di aver resettato. Sono contento della vittoria", le sue parole.

"Dopo un buon avvio ieri, siamo andati in vantaggio. Purtroppo ci hanno rimontato due volte, ma siamo stati sempre lì sul pezzo nonostante la difficoltà della partita perché anche il Modena è una grande squadra. Abbiamo dimostrato che la partita dura più di novanta minuti, abbiamo portato a casa il risultato meritandolo. La doppietta di Soleri è la dimostrazione che chiunque entra dalla panchina può essere decisivo, come dice il mister siamo 22 titolari. La nostra forza è l'unione del gruppo, al gol di Soleri abbiamo esultato tutti, chi ha giocato, chi non è entrato, lo staff... Questo fa capire quanto siamo uniti. Vogliamo ringraziare i tifosi che nonostante la pioggia sono venuti a sostenerci come sempre, vogliamo continuare a portare a casa quanti più risultati utili per noi", ha proseguito il centrocampista del Palermo.