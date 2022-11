Vanoli: “City Group? Mi hanno contattato. Palermo, ci vuole pazienza”

"Da quando sono arrivato ho cercato di dare un’idea di gioco. Questa squadra ha le qualità per giocare a calcio. Non riusciamo ancora a gestire la partita, mi sono piaciuti i momenti di sofferenza. Oggi abbiamo dominato il primo tempo, un po’ per la condizione fisica certe volte non siamo lucidi nelle giocate. Il lavoro oggi ci ha aiutato. Non guardo il Palermo, ho tanti problemi nella mia squadra. Sapevo che giocare a Palermo non era facile, so che società è e che allenatore è Corini. Sicuramente anche il Palermo viene da un campionato che deve stabilirsi nella categoria, così come noi: devo guardare la mia squadra, devo costruire una squadra. Bisogna sapere soffrire, dobbiamo migliorare. Oggi lo abbiamo saputo fare. Conosco la proprietà, li ho conosciuti nella pre season con lo Spartak Mosca. Stavano trattando una percentuale del club. Li ho conosciuti, hanno guardato il mio lavoro. Mi hanno contattato, ho fatto una lunga chiacchierata con loro ma non solo in orbita Palermo. Sanno fare bene il calcio, i risultati arriveranno, ci vuole pazienza. Chiederò al presidente di giocare sempre in trasferta (ride, ndr). La vittoria del Perugia? Quando ho saputo il risultato, sono sincero, ho detto alla squadra: ‘Ragazzi non abbiamo niente da perdere, è come se avessimo 0 punti. Possiamo solo guadagnare. Entrate e giocate felici’. Oggi questi ragazzi sono partiti con un obiettivo, possono diventare degli eroi salvandosi. Il risultato del Perugia ci ha salvato. Abbiamo un mini mondiale anche noi fino allo sosta, qui ci giochiamo la salvezza. Dobbiamo ritrovare la vittoria anche in casa nostra, la prossima partita avremo una grande occasione."