Valente: “Venezia? Non guardiamo la classifica. Sto lavorando al meglio, modulo…”

Il Palermo prepara la gara contro il Venezia alla ripresa del campionato, in programma per il 27 novembre. Settimana di sosta rigenerante per i rosanero, reduci dalla sconfitta amara maturata a Cosenza . Nella giornata di oggi, la compagine di Eugenio Corini ha effettuato un test amichevole contro la formazione Primavera, terminato 3-0 per i "grandi" con le reti di Vido, Soleri e Brunori . Al termine del match, il numero 30 Nicola Valente ha rilasciato alcune dichiarazioni, di seguito le sue parole:

"Sosta? E' una settimana che ci serve a lavorare ancora più intensamente, abbiamo fatto più volte allenamenti doppi e ci stiamo preparando al meglio per la settimana prossima. Non abbiamo mai staccato la spina, ci stiamo allenando per arrivare bene al Venezia. Gara di Cosenza? E' chiaro che bisogna pensare che meritavamo molto di più, la squadra c'è e sta maturando, questo è sotto gli occhi di tutti. Come si affronta il Venezia? Non guardiamo la classifica, affrontiamo tutte le squadre allo stesso modo. Affronteremo il Venezia così come fatto con Genoa, Parma e le altre, anzi anche meglio. Mia miglior condizione? Sicuramente giocare di più aiuta a trovare la miglior condizione, io fisicamente sono lento nell'arrivare al meglio e ho bisogno di giocare un po' di più. Adesso sto giocando e devo sfruttare il momento. Gioco "ibrido" di Corini e mio ruolo? Il mister chiede cose diverse a noi esterni, in particolare a me di essere più difensivo per le mie caratteristiche, ad altri magari chiede un lavoro diverso. Stiamo assimilando bene, questa settimana ci servirà anche per amalgamare tutto. Sette partite in un mese per la svolta? Più si gioca meglio è, penso che tutti la pensino così. Sarà un periodo decisivo per finire l'anno al meglio".