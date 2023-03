Valente: “Tutto su obiettivi e futuro. Rinnovo? Ora pronto a nuovi traguardi”

Nicola Valente ha conquistato per la prima volta nella propria carriera una promozione in Serie B, categoria alla quale non ha mai partecipato. A trentuno anni da poco compiuti ed in piena forma fisica e mentale, rappresenta un vero e proprio talismano per la formazione di Corini. Il numero 30 rosanero , fresco di rinnovo con il club di Viale del Fante fino al 2024, ha parlato ai microfoni di "7Gold".

"E' stata una carriera all'inseguimento di un traguardo che dentro di me non ho ancora raggiunto. Ho aggiunto un piccolo step questa settimana, rinnovando con la squadra con cui voglio rimanere. Adesso voglio avere nuovi traguardi. 100 presenze con la maglia del Palermo e il rinnovo? Sono due situazioni che mi danno un orgoglio incredibile, soprattutto quella di raggiungere le 100 presenze col Palermo. Lo aspettavo da un po', è un piacere enorme far parte di questa piccola storia di questi anni del Palermo. Volevo il rinnovo, lo aspettavo. La durata non importa, è bello guadagnarselo attraverso il campo. Magari l'anno prossimo saremo qui a parlare di nuovo del mio rinnovo. Sarò contento di accettare qualsiasi cosa. Il mio inento è quello di rimanere qui tanti anni. Manca il gol al 'Barbera'? Manca da un bel po' al 'Barbera'. Non lo cerco con ossessione, sarà importante che la squadra porti a casa punti importanti ed invertire il trend pareggi. Anche se arriva una vittoria senza il mio gol va benissimo. Però mi piacerebbe in queste giornate segnare un gol in casa".