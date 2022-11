Valente: “Squadra amalgamata, chi gioca meno dà l’anima. Tifosi? Ho 2 ricordi fissi”

Nicola Valente ha conquistato per la prima volta nella propria carriera una promozione in Serie B, categoria alla quale non ha mai partecipato. A trentuno anni da poco compiuti ed in piena forma fisica e mentale, rappresenta un vero e proprio talismano per la formazione di Corini. Il numero 30 rosanero, decisivo anche nella sfida col Parma, ha parlato ai microfoni di "Casa Palermo" in onda su "Radio Time".