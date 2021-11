Valente: “Rinnovo? Firmerei subito. Brunori top, nessuno come lui. E i tifosi…”

Le dichiarazioni rilasciate da Nicola Valente, uno degli uomini copertina della squadra allenata da Giacomo Filippi

"Sono in scia con due anni fa quando ne feci 6 con la Carrarese e spero di superarmi. Sono disposto a farne più di 10 pur di raggiungere l’obiettivo che abbiamo in testa". Parola di Nicola Valente. Tre gli assist confezionati dall'esterno del Palermo, uno degli uomini copertina della squadra allenata da Giacomo Filippi, che sono valsi ai rosanero altrettante vittorie. "Due li ho riservati a Brunori? Mi deve una cena. Un attaccante come Matteo non l’ho trovato mai, ha movimenti incredibili, per il modo in cui taglia per me è il più forte in C. Trasforma in oro qualsiasi assist", ha spiegato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport".

RUOLO -"Col 3-5-2 da quarto a quinto di centrocampo, cosa cambia? Poco, con i tre in mezzo ho una copertura maggiore, devo anche fare più fase difensiva, ma è un ruolo che mi piace molto. Sull’arretramento a centrocampo ho svoltato, diciamo che a parte i cambi, il tecnico da me vuole sempre le stesse cose, resto sulla zona laterale con inserimenti. Vuol dire che si fida. Il cambio modulo? Per me non ha inciso. Con il 3-4-2-1 hai un attaccante in più e a vedere gli attaccanti che abbiamo... È cambiato qualcosa nella nostra testa dopo la batosta con la Turris".

ASSIST E FUTURO -"Dediche per i tre assist? Sono per Palermo perché mi sento voluto bene. Voglio che i tifosi un domani mi ricordino per il cuore che metto. Mi hanno raccontato dei 20 mila in D, ho una voglia matta di vederli. Però anche i sette mila fanno venire la pelle d’oca. La nascita di mia figlia Stella a Palermo? Ha ulteriormente cementato il mio rapporto con questa città. Se domani mi dicessero resta qua, firmerei subito. È ovvio che vorrei firmare il rinnovo, ma è lo slancio in più per guadagnarmi la conferma. Devo convincere la società con le prestazioni", ha proseguito.