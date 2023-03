Valente: “Raccolto meno di quanto meritavamo. City Group, che orgoglio. Corini…”

"Pisa? Incredibile, partita stra dominata. E' un po' il leitmotiv di queste giornate. Abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo, dobbiamo dare tutti qualcosina in più, quella virgola come dice il mister per poter portare a casa il risultato pieno. L'occasione l'abbiamo questo venerdì per passare questo periodo di stop sereni e lavorare ancora meglio. Corini? Lui quando è arrivato, sapendo quello che ha fatto qui... Hai un po' di soggezione. Però è una persona che ti dà una serenità importante, lo stimiamo tutti molto. Diamo tutti il massimo per lui e il suo staff, è leale. Sono contento di poter lavorare con lui. Se con la vecchia guardia parliamo della storica impresa dell'anno scorso? Sì, magari qualche volta ne parliamo tra di noi per rimembrare quello che è stato. E' normale che sia così. Io personalmente tendo a guardare avanti, ci sono obiettivi nuovi da avere. Io ho degli obiettivi che non dico, però secondo me è meglio guardare avanti. E' stata una cavalcata incredibile, però il Palermo merita che si guardi più in là. Chissà, sognare non costa nulla. Il City Group e il mercato di gennaio? Chi è arrivato non ha bisogno di presentazioni, hanno alzarto il livello tecnico, tattico, di personalità, di valori umani. Sono dei giocatori e delle persone spettacolari, che sono arrivati qui con la giusta carica e ci hanno dato qualcosa in più. Avere una società come il City dieto è motivo di vanto ed orgoglio e ognuno di noi deve dare il massimo per dimostrare di poter rimanere e stare in questa squadra"