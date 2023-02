Valente: “Pubblico numeroso? Non è una novità, daremo il massimo per loro”

E' iniziata in questi istanti la gara tra Genoa e Palermo , match che apre la 24a giornata di Serie B . Sapore di Serie A al "Ferraris", i rossoblu sono reduci da due gare senza vittorie, siciliani invece con un filotto di nove partite senza sconfitte. La compagine di Eugenio Corini potrà contare sull'apporto dei propri tifosi anche in trasferta, circa 1500 supporters rosanero sono arrivati a Genova per sostenere il Palermo. A proposito dell'importanza dei tifosi, si è soffermato l'esterno rosanero Nicola Valente . Di seguito le sue dichiarazioni nel pre-partita di HelbizLive:

"Arriviamo a questa partita dopo un periodo positivo, cercheremo di dare il massimo possibile per il nostro pubblico. Importanza dei tifosi? Non è una novità, ci seguono sempre numerosi sia in casa che in trasferta. Il loro apporto è fondamentale".