Valente: “Partita da portare a casa, Monopoli una big. Nel secondo tempo…”

Le dichiarazioni di Nicola Valente, centrocampista del Palermo, al termine del primo tempo della gara tra i rosanero e il Monopoli

Palermo in vantaggio sul Monopoli dopo i primi quarantacinque minuti, a sbloccare la gara ci pensa Nicola Valente al 18esimo. Il numero 30 rosanero viene imbeccato bene in area di rigore da Giron , che dalla trequarti lascia partire un cross preciso. Al termine del primo tempo, lo stesso esterno ex Carrarese è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Gol dedicato alla mia compagna e a mia figlia, adesso bisogna portare la partita a casa, chiudendo al più presto il risultato. Sapevamo che il Monopoli è una big del campionato, siamo qui per metterli in difficoltà e finora ci stiamo riuscendo. Nel secondo tempo dobbiamo essere aggressivi come fatto nel primo, arrabbiati come se stessimo perdendo".