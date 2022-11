Valente: “Parma squadra composta da giocatori forti. Il Palermo non è da meno”

Il Parma sfida il Palermo di Corini, nella gara in programma questo pomeriggio alle ore 16.15 allo Stadio "Renzo Barbera". I rosanero sono reduci da un successo stimolante in casa del Modena, i crociati vengono dalla pesante vittoria di misura ai danni del Como e sono a quota 19 punti in classifica. Intervenuto nel pre gara, l'esterno del Palermo, Nicola Valente, ha presentato la sfida di questo pomeriggio.

"Per una partita così importante, con questa mentalità e questa serenità maggiore che c'è dalla partita scorsa, ti rispondo di sì. Andiamo ad affrontare una delle squadre più importanti del campionato, qua in casa nostra, in cui dobbiamo portare a casa punti e far bene. Il Parma è una squadra composta da giocatori fortissimi. Chi scende in campo tra panchina e titolari sono tutti giocatori forti. E' una squadra tecnica, che ha fisicità e corsa, però il Palermo non è da meno."