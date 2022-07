Valente: “Palermo la mia priorità, non ho paura della Serie B. Brunori e Floriano…”

"Prime impressioni? Sembra di non essere mai andati a casa, ritrovarsi con questo gruppo fantastico che ha fatto quel miracolo è bellissimo. Sembra di ritornare in famiglia, si respira un'aria bellissima. Sono contento di essere rimasto. Un solo anno di contratto? Non sono io che devo rispondere, Palermo è stata sempre la mia priorità. Due anni fa io mi sono innamorato di questi colori, era difficile dire di no quest'estate anche se la proposta era solo di un anno. Starà a me dimostrare sul campo, l'anno scorso ero in scadenza e non ho avuto problemi a mettermi in mostra. Un anno o due per me non cambia nulla, per me quest'anno è un punto d'inizio. Non penso all'età, affronto un campionato. Non ho paura di fare la Serie B, nella mia vita calcistica ho preso treni sbagliati e ho avuto sfortuna anche per colpa mia. Arriva un momento giusto e io sono convinto che quest'anno potrò fare molto bene. Floriano e Brunori? Si vede negli allenamenti che stiamo facendo, il gruppo è coeso. Ci troviamo a memoria negli schemi e in tutto quello che facciamo. Ognuno conosce il suo compagno. Sono contento per Roberto, Matteo e per tutti quelli che sono rimasti. E' importante avere quest'ossatura ben definita. Floriano si meritava il rinnovo, è stato il più importante ai playoff in termini realizzativi. E' stato determinate ed era giusto confermarlo a Palermo perché si è conquistato la Serie B alla grande".