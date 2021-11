Valente: “Palermo da A, vogliamo arrivare all’obiettivo. Il Bari e quella sfida…”

Obiettivo Serie B, la sfida con il Bari, le prestazioni offerte fin qui: leggi le dichiarazioni rilasciate dall'esterno del Palermo

Mediagol (nc) ⚽️

"Palermo è molto esigente, è da Serie A. È normale volere il risultato con lo spettacolo". Lo ha detto Nicola Valente. Diversi i temi trattati dall'esterno del Palermo, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero, con i dodici punti conquistati in sei gare, alla lotta promozione. Ma non solo... "Se guardo gli errori degli avversari,a parte col Francavilla, non ne vedo altri. Ad Andria c’è un eurogol di Brunori e il secondo arriva da un’azione perfetta, con la Paganese abbiamo fatto lo stesso. Però è giusto che ci sia questa pressione: dobbiamo abituarci se vogliamo arrivare all’obiettivo", le sue parole.

BILANCIO - "In 6 gare 12 punti, se ci credevo? Sì nonostante la partenza in salita, quest’anno abbiamo qualcosa in più che ci fa stare più uniti, c’è un senso di appartenenza, la squadra ha trovato un’amalgama giusta che può portarci a fare l’impresa. Quanto c'è di Filippi? Ha iniziato un percorso, migliorandolo in questa stagione con l’inserimento dei nuovi tasselli che ci stanno facendo fare il salto di qualità. Filippi ha dato quella marcia in più. La scorsa stagione eravamo timorosi, ora c’è la sua impronta precisa".

BARI -"Come immaginiamo di arrivare alla sfida col Bari? Rosicchiando più punti possibili. A livello inconscio tutti noi sappiamo che ci stiamo giocando qualcosa di importante e non è un caso se veniamo da un filotto di risultati imponente. Vogliamo arrivare all’obiettivo. Intanto pensiamo al Picerno, su un campo difficile contro un squadra che ha creato problemi all’Avellino. Da qui al Bari dobbiamo ragionare come se fossero tutte sfide contro il Bari", ha concluso.