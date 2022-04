Valente: “Nessuno come Brunori, vogliamo fare l’impresa. Futuro? Sogno di restare”

La "bella sintonia" con Matteo Brunori, il contratto in scadenza e non solo: le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo

BRUNORI E IL FUTURO -"Con Brunori c’è una gran bella sintonia. È formidabile, non ho mai giocato con un attaccante così forte. Lui sa come e dove posso mettere la palla. Ha trasformato in oro anche tante palle sporche. Molti dei gol che ha fatto sui miei assist sono il frutto del lavoro di Baldini".Come si gioca il futuro non avendo un futuro? Io come tanti altri sono in scadenza? Per amor proprio, per amore della maglia. Io potrei conquistare la promozione in B e non essere più qui l’anno prossimo, ma almeno sarò entrato nella storia. Per me restare qui sarebbe l’altro sogno da coronare", ha concluso Valente.