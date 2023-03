Valente: “Modena ostico, servirà gara perfetta. Tifosi? Loro affetto spinta in più”

Nicola Valente ha conquistato per la prima volta nella propria carriera una promozione in Serie B, categoria alla quale non ha mai partecipato. A trentuno anni da poco compiuti ed in piena forma fisica e mentale, rappresenta un vero e proprio talismano per la formazione di Corini. Il numero 30 rosanero , fresco di rinnovo fino al 2024 con il club di Viale del Fante, ha parlato ai microfoni di "7Gold".

"I tifosi in trasferta? Prima delle partite io non parlo tanto, ascolto quello che dicono i miei compagni per caricarci un po'. E prima della partita ci diciamo: 'Siamo sempre in casa'. Oltre quelli che partono da Palermo per seguirci, in tantissimi sempre, c'è un amore verso questa maglia in tutta Italia incredibile.Quello ci dà veramente una spinta in più. Mio ruolo ideale? Il mio ruolo naturale è l'esterno, quello che sto ricoprendo anche ora, in tutte e due le fasce. Diciamo che il mio compito è fare quello che chiede il mister, se mi chiede di fare il centrale di difesa lo faccio. Poi se lo faccio bene o no non lo so. Replicare il ruolo di Pigliacelli però è impossibile (ride, ndr). Modena? Affrontiamo una squadra con elementi importantissimi, sono tutte partite a sé. Sarà una partita difficilissima che stiamo già preparando con impegno, va dato il giusto rispetto a questa squadra che è ad un punto da noi. Bisogna fare la partita perfetta, in questo campionato non ti regala nulla nessuno".