Valente: “Io, Baldini e il destino playoff. Non siamo tra le favorite? Meglio…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Palermo, arrivato al settimo playoff di fila. Il secondo con Silvio Baldini...

"Avrei potuto fare qualcosa di più". Lo ha detto Nicola Valente, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" in vista dell'esordio ai playoff di Serie C del prossimo 8 maggio. Diversi i temi trattati dall'attaccante esterno del Palermo, uno degli uomini copertina della squadra di Silvio Baldini: dalle prestazioni offerte fin qui con la maglia rosanero, al suo rapporto con il tecnico originario di Massa. Ma non solo...

"La mano di Baldini ha influito, con lui ho avuto i risultati migliori a Carrara. Lì mi aveva bloccato solo il Covid, perché ero arrivato a numeri importanti (6 gol e 5 assist, ndr) con 11 gare da giocare, poi hanno sospeso il campionato, sarei potuto arrivare in doppia cifra. Quest’anno mi dispiace solo che all’inizio ho avuto due-tre mesi in cui sono stato a mezzo servizio per alcuni infortuni", le sue parole.

DA FILIPPI A BALDINI -"Questo è sempre stato il mio ruolo, Baldini lo sa, l’ha capito quando sono arrivato a Carrara. Che sia avvenuto in primavera penso sia un caso. Punto molto sulla velocità e sulla condizione fisica, alla fine i due ruoli che ho fatto si assomigliano, uno è un po’ più difensivo, l’altro mi permette di essere più lucido in zona gol e di rifinitura. Vediamo di finire bene in questo ruolo e di centrare un sogno".

PLAYOFF -"La semifinale persa contro il Bari? Quella fu un’occasione unica per via della pandemia, erano gare secche, ne avevamo tre, avevamo superato la prima, e non so se avessimo vinto col Bari come sarebbe finita. Si vede che il destino ha qualcosa in serbo per noi se ha voluto che il mister ed io fossimo nuovamente insieme ai playoff. Abbiamo lavorato sodo e ci siamo meritati il terzo posto. Abbiamo dei vantaggi come testa di serie, ma come dice Baldini, non dobbiamo speculare ma pensare a vincere. Puntare alla semifinale, poi vincerà la più forte. Non vogliamo fare da comparsa".

NON FAVORITI -"Il Palermo non è dato come favorito? Meglio che lo pensino. Ma credo che anche le altre squadre guardando al Palermo non stiano tranquille, se vengono al Barbera con il nostro pubblico non so chi non possa avere timore. Io da avversario l’avrei. Il Bari ha fatto un ottimo campionato, noi potevano fare meglio, però questa grande differenza domenica non l’ho vista, la gara ha detto che possiamo giocare per qualcosa di importante", ha proseguito Valente.