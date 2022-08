Valente: “Gruppo fantastico, Corini ha le idee chiare. Gol? Ringrazio Floriano”

"Emozione del primo gol in Serie B? Bella emozione, soprattutto fare gol per questi colori che li ho dentro di me. Abbiamo fatto due anni a fare qualcosa di spettacolare, sono contento di aver fatto il mio primo gol in B con questa maglia. C'è un po' di rammarico, ma davanti a questo pubblico e davanti a questa squadra che lotta per il vertice sono molto contento. VAR? Sinceramente ci sono rimasto male perché pensavo di essere in gioco. In Serie C me lo avrebbero annullato, qui fortunatamente lo hanno convalidato. Stiamo creando un gruppo fantastico, ringrazio Floriano per la palla. Ci capiamo al volo con Roberto. Si sta creando qualcosa di importante, speriamo di andare avanti così. Corini? Idee chiare, ha fatto capire che solo insieme si può costruire qualcosa di importante. Speriamo di ripagare la sua fiducia", le sue parole.