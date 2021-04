Valente: “Gruppo compatto, daremo il massimo per questa piazza. Playoff? Abbiamo un obiettivo”

Il Palermo torna alla vittoria.

Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave playoff. Un risultato analizzato al triplice fischio proprio dall’autore del gol vittoria, Nicola Valente, nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Sappiamo certamente che queste partite segneranno la fine di questo campionato. Noi chiaramente per una piazza come Palermo dobbiamo dare il massimo e piazzarci in una buona posizione per i playoff. Questo è stato un buon risultato, secondo me stavamo facendo delle prestazioni importanti. A Monopoli abbiamo perso per alcuni episodi e anche per nostri demeriti e poca attenzione. Ma la squadra da Catania in poi c’è sempre stata, il gruppo è compatto, ci stiamo allenando al massimo. Dobbiamo continuare così. E’ un risultato davvero importante per la squadra e per l’ambiente. Il mister ci chiede di fare più giri palla e forse in alcuni momenti addormentiamo un po’ la partita e questo è anche un bene per noi, andare sempre in profondità e su ogni palla provando a fare gol, magari perdiamo palla o contropiedi che non ci hanno fatto bene. Stiamo facendo dei buoni palleggi, i gol arriveranno”.