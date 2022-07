Valente: “City Group un occasione per tutti. Sarà una delle B più belle, i tifosi…”

Continua il ritiro pre campionato del Palermo di Silvio Baldini , in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B in programma il 13 agosto. Dopo le conferenze di Soleri , Damiani ed Accardi , il quarto calciatore rosanero ad intervenire nella sala stampa del "Renzo Babera" è Nicola Valente . Il laterale offensivo, pupillo del tecnico nativo di Massa, è stato senza dubbio uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dei rosa dalla Serie C alla Serie B , ed è pronto per un esordio in cadetteria. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Carrarese :

"Non ci sarà bisogno di chiedere tanto ai tifosi, si respira un'aria bella qui in città. Ai tifosi chiedo di starci vicini, ci sono stati momenti duri anche nel corso della passata stagione. Andiamo insieme avanti in questo percorso che sarà davvero stupendo. Sarà uno dei campionati di B più belli degli ultimi anni. Io darò tutto, se non sarò all'altezza sarà il campo a dirlo. Sarà uno dei campionati più difficili, incontrare subito una squadra forte ci farebbe capire chi siamo. City Group? Occasione per tutti, ne ha parlato tutto il mondo. Ci potranno portare solo cose positive. Momento in cui abbiamo realizzato di poter andare in Serie B? All'inizio dei playoff abbiamo capito che c'era qualcosa di diverso in noi, si stava creando un gruppo incredibile che si è ritrovato adesso. Venivamo da una serie di vittorie convincenti anche in trasferta e durante i playoff avevamo proprio la sensazione che nessuno poteva metterci in difficoltà. Anche con la Virtus Entella dopo esser andati sotto due a zero, si percepiva che potevamo recuperarla e da lì siamo diventati davvero invincibili".