Valente: “City Group? Speriamo di tornare ai fasti di un tempo. La Serie B il minimo”

Pronto a godersi per la prima volta la Serie B, Valente analizza anche temi caldi in casa Palermo come l'avvento del City Football Group

Mediagol ⚽️

Nicola Valente ha conquistato per la prima volta nella propria carriera una promozione in Serie B, categoria alla quale non ha mai partecipato. Alla soglia dei trentuno anni ed in piena forma fisica e mentale, grazie al lavoro del tecnico Silvio Baldini, sembra arrivato il momento per l'esterno d'attacco ex Carrarese di esordire in cadetteria con la maglia del Palermo:

"Per il Palermo la serie B è il minimo, anzi merita palcoscenici più importanti. Per me, come dicevo, è un bivio fondamentale per la carriera che voglio sfruttare al meglio perché sono convinto che posso dire la mia anche nella categoria superiore. Ho avuto situazioni in passato in cui non sono riuscito a giocare in B, ma grazie al lavoro e alle prestazioni che ho fatto si presenta ora la possibilità di giocarmi le mie carte".

Sull'importanza del pubblico ad incitare i rosanero nel corso dei playoff: "Due anni fa arrivavo da Carrara dopo un'annata buona, ma quando ho sentito 'Palermo' mi sono venuti gli occhi a cuoricino, perché il pubblico è spettacolare, lo avevo visto nei video. Anche se avevo altre richieste, non ho esitato a venire qui. Il pubblico ha dato alla squadra quel qualcosa in più negli ultimi mesi che ci ha fatto vivere un sogno. Ci ha fatto sentire come se fossimo dei giocatori di serie A. E' un pubblico spettacolare, quando ti fermano per foto o altro capisci perché sei innamorato di questa città".

Sull'imminente avvento del City Football Group: "Non sappiamo cosa succederà in questi giorni, riguarda solamente la società e il nostro presidente, se ci saranno investitori importanti sarà solo un bene per una città che si merita tutto questo, lo abbiamo visto con la promozione. Si meriterebbe di tornare ai fasti di un tempo".