Valente: “City Football Group tra i top al mondo. Tifosi speciali, Palermo come casa”

"Durante il mio primo anno in Sicilia, sono stato tra i primi giocatori a venire qui a Torretta, vedere adesso questo Centro sportivo che si sta costruendo piano piano è un orgoglio. Orgoglio personale per me oggi entrarci ed essere uno dei pochi giocatori del Palermo rimasti a potersi allenare qui. Il nostro modo di lavorare è totalmente cambiato rispetto agli anni scorsi, perché questo impianto bellissimo ci dà la possibilità di lavorare e stare sempre tutti insieme: mangiamo qui, ci alleniamo qui e ci consente di conoscerci sempre meglio e fare gruppo e ottenere il massimo. Far parte del City Football Group è un orgoglio incredibile , poiché sei parte di una delle organizzazioni calcistiche più importanti al mondo e non ci manca nulla per lavorare al meglio, ci mettono tutto a disposizione e sentiamo la loro vicinanza. Anche fisicamente, perché i dirigenti sono molto presenti. Dobbiamo renderla un'esperienza di vita, non è cosa di tutti i giorni far parte di un gruppo così. Tifosi rosanero sempre speciali, dal primo anno che son qui hanno mostrato un affetto nei confronti della squadra incredibile, lo manifestano tuttora e lo hanno fatto anche nei momenti più difficili. Siamo felici di averli sempre al nostro fianco, sia in trasferta sia in casa. Venite sempre più numerosi al Barbera, abbiamo bisogno di voi, come nell'ultimo match contro la Feralpisalò in cui avete dato una spinta incredibile. Continuiamo così, tutti insieme. Io e la mia famiglia a Palermo ci sentiamo a casa, ormai ci sentiamo in parte palermitani. Viviamo qui da quattro anni e stacchiamo solo d'estate quindici giorni tornando dai nostri cari, però quando torniamo a Palermo è come tornare a casa. Prosegue davvero molto bene la nostra esperienza qui. Abbiamo anche una figlia che è palermitana, questo ci inorgoglisce ancora di più. Speriamo di continuare la nostra vita qui anche come famiglia, poiché ci troviamo molto bene qui".