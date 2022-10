Valente: “C’è delusione, abbiamo creato tanto. Pubblico? Daremo loro soddisfazioni”

Scialbo 0-0 tra Palermo e Cittadella al "Renzo Barbera", risultato che serve a poco ad entrambe le squadre. Secondo pari consecutivo per la compagine di Eugenio Corini , reduce dal 3-3 contro il Pisa. Poche occasioni ed emozioni nei novanta minuti: le due uniche chance pericolose per i rosanero portano la firma di Nicola Valente . Entrato nella seconda parte della ripresa, l'ex Carrarese è andato a centimetri dal vantaggio calciando magistralmente una punizione dal limite, fermata solo dall'incrocio dei pali. Al termine del match, lo stesso numero 30 del Palermo è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"C'è tanta delusione perché comunque era una partita che avevamo in pugno. Abbiamo creato tanto, per adesso ci gira male, al momento è così. Questo è un gruppo coeso. Episodio del rigore? Dovrei rivederlo. La squadra è delusa ma anche i tifosi. Dobbiamo trasformare questi fischi in applausi. In tre anni che sono qui sappiamo quanto sia importante il pubblico per noi e faremo di tutto per dare loro delle soddisfazioni. Nel primo tempo abbiamo tirato noi ed il loro portiere ha fatto una grande parata. Nel secondo tempo ho avuto subito io la palla gol, senza però essere fortunati. Si, magari mancano le conclusioni da fuori, ma già da domani saremo al lavoro per fare bene nel prossimo match".