Valente: “Barbera pieno spinta in più. Gol Verre? Quando la palla è partita…”

"In settimana abbiamo lavorato mettendoci sotto con gli allenamenti con la voglia di rifarci perché venivamo da una sconfitta ingiusta contro il Genoa. Purtroppo con Frosinone non siamo riusciti a portare il bottino pieno, ma la prestazione ci rende consapevoli che stiamo diventando una squadra tosta, ordinata ed importante. Contro i ciociari, soprattutto nel primo tempo, siamo scesi in campo con una grinta particolarmente diversa dal solito, spinti da una cornice di pubblico come quella presente al "Barbera" sabato che indubbiamente ti da una carica in più, ma questo lo sappiamo già da tempo. La squadra ha fatto benissimo, abbiamo messo sotto un Frosinone che sta stravincendo il campionato, purtroppo nel secondo tempo ci siamo un pò abbassati, per poco non siamo riusciti a portare l'intera posta in palio a casa. Gol di Verre? La palla è partita talmente bene ed ho pensato subito che arrivasse direttamente in porta, infatti nonostante il rimbalzo a ridosso della linea di porta non c'è stato nulla da fare per il portiere avversario. Sono partito ad abbracciarlo subito perché nel calcio un gol così capita davvero poche volte nel calcio. Faccio i complimenti a Valerio, è un ragazzo fantastico, siamo partiti tutti ad abbracciarlo, dai magazzinieri ai ragazzi dalla panchina, è stato un momento bellissimo. Nuovi arrivi? Si sono integrati bene anche perché hanno trovato un gruppo coeso unito dagli anni precedenti, ma loro sono dei ragazzi fantastici e c'hanno messo pochissimo per integrarsi. Siamo contenti di averli con noi, anche perché hanno alzato di tanto il livello della squadra ed è sotto gli occhi di tutti".