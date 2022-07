Valente: “Baldini non parla a caso. Anche io penso che possiamo giocarci la Serie A”

Nicola Valente si è rivelato decisivo per la promozione del Palermo in Serie B . Con il tecnico Silvio Baldini , che lo ha allenato già dai tempi della Carrarese, il numero 30 rosanero ha costituito un binomio vincente che ha fruttato nella scorsa stagione otto reti ed undici assist . Pronto a fare il proprio ingresso per la prima volta in cadetteria, Valente vuole vivere da protagonista la rinascita del Palermo targata City Group . Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa al quinto giorno del ritiro pre campionato:

"Per me è un'occasione da non perdere, sono nel momento giusto. Io mi ci sento un giocatore di Serie B, ma devo sentirmi anche di Serie A altrimenti mi mancherebbero gli stimoli. Quando sono venuto qua ero reduce da un campionato importante a Carrara, dimostrerò qui di poter ambire a questa categoria se ne avrò la possibilità. Voglio lavorare e mangiare l'erba per dimostrare alla gente che posso starci in B. Non mi lamenterò e pedalerò per guadagnare la fiducia di tutti. Baldini e la Serie A? Lui non parla a caso, lo penso anche io che possa accadere perché se siamo qua a giocarcela credo sia importante provarci. Noi seguiamo il mister, l'anno scorso in pochi ci credevano. Lavoriamo e poi vediamo cosa viene fuori".