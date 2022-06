Valente: “Baldini è il miglior tecnico mai avuto. Futuro? Palermo è la mia priorità”

Uno dei protagonisti della cavalcata trionfale del Palermo per il passaggio dalla Serie C alla Serie B è senz'altro Nicola Valente . L'esterno d'attacco classe 1991 si è dimostrato una pedina più che affidabile dello scacchiere di Silvio Baldini che lo ha ritrovato in Sicilia dopo la positiva esperienza alla Carrarese . Quaranta presenze, otto gol e ben undici assist sono i numeri della stagione di Valente, intervistato ai microfoni di TuttoB:

"Sono molto contento, a livello di numeri e prestazioni posso dire che è stata la mia stagione migliore . Da qui devo ripartire per fare cose ancora più importanti. Sicuramente è un bivio fondamentale per la mia carriera: non devo fermarmi qui, anzi ".

Sul contratto in scadenza: "Ho passato tutto l'anno con la consapevolezza di essere in scadenza, diciamo che è stato uno sprono in più a far meglio, è andata bene e spero che questo matrimonio continui. Ho sempre detto che Palermo è la mia priorità, a 30 anni devo anche capire quali sono per me le situazioni migliori, ma io ho già detto al mio agente che voglio continuare qui perché sono innamorato della città e dei colori; adesso aspettiamo e vediamo che succede. Con mister Baldini siamo stati tanti anni insieme, mi rende orgoglioso avere la sua fiducia e che sia un punto fermo per lui; per questo spero di restare".