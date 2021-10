V. Francavilla, rosso e provocazioni ai tifosi rosa: squalifica e ammenda per Nobile

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro ha reso note le decisioni del giudice sportivo

Tre giornate di squalifica per Leonardo Perez dopo l’espulsione per “condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi e proferendo frasi blasfeme”. Un turno di stop per Enyan e Miceli e il vice Sportillo. Squalifica per due gare per il tecnico Taurino e il suo collaboratore Rizzo . Inibizione per il vice-presidente Donatiello , oltre ad un’ammenda di 500 euro.

Squalifica di un turno anche per il portiere Nobile, espulso per il fallo di mano e costretto a pagare anche un’ammenda di 1.000 euro"per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. 1000 euro di ammenda per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, a seguito della sua espulsione, uscendo dal campo, applaudiva platealmente e con fare provocatorio la curva sud del Palermo, ingenerando tensioni e nervosismo nella tifoseria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.)”.