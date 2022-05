V. Entella-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Luperini decisivo, Brunori non delude

Mediagol.it vi propone le pagelle dei principali quotidiani sportivi dopo la vittoria del Palermo di Baldini nel match d'andata del secondo turno nazionale dei playoff contro la Virtus Entella di Volpe

Il Palermo batte con il risultato di 2-1 la Virtus Entella e conquista un importante vantaggio in vista del ritorno playoff del 'Renzo Barbera'. La formazione di Silvio Baldini si è imposta sul rettangolo verde del 'Comunale' di Chiavari grazie alle reti di Luperini e Brunori. Di Merkaj il gol che tiene ancora aperta la qualificazione alla final four per gli uomini di Volpe, che al ritorno dovranno vincere con almeno due gol di scarto per annullare il vantaggio dei rosanero. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.