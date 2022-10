Ursino: “Serie B equilibrata, è un’incognita. Il Palermo rientrerà nei playoff”

"La ripresa della Juventus è normale, secondo me i bianconeri lotteranno per la vittoria del campionato. Quando rientreranno tutti la squadra sarà molto competitiva". Lo ha detto Giuseppe Ursino, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Crotone: dalle prestazioni offerte fin qui dall'Inter di Simone Inzaghi, al campionato di Serie B. Ma non solo...