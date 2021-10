Under 21, Nicolato: “Lucca va valorizzato. Interesse delle big? Non deve distrarsi”

Le parole del commissario tecnico degli azzurrini che ha speso parole importanti su Lorenzo Lucca

Lorenzo Lucca è il giovane rivelazione di questo inizio di stagione. Dopo aver disputato un ottimo campionato con la maglia del Palermo , il centravanti di Moncalieri è stato acquistato dal Pisa in Serie B e ha dimostrato tutto il suo talento guadagnandosi la chiamata dell'under 21. Nella scorsa sfida degli azzurrini Lucca è stato schierato titolare dal tecnico Paolo Nicolato ma non è riuscito a incidere.

Alla vigilia della sfida contro la Svezia, il tecnico della nazionale under 21 è intervenuto in conferenza stampa, spendendo parole anche per il classe 2001.