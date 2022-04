Under 17 Femminile, Palermo campione di Sicilia. Battuto il Catania 2-0

Trionfa il Palermo femminile nei tornei under 17. La formazione di Rosario Argento ha ottenuto il primo posto battendo il Catania

Continuano i successi per il settore giovanile del Palermo. Dopo la vittoria per 2-0 nel derby in casa del Catania, le aquilotte dell’Under 17 femminile si sono posizionate al primo posto in classifica proclamandosi così campionesse nel girone regionale con due turni di anticipo. 22 gol fatti, zero subiti e tanta determinazione grazie anche al lavoro dello staff tecnico e del Responsabile del settore giovanile femminile Rosario Argento.