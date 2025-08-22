mediagol palermo UFFICIALE, VEROLI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

IL COMUNICATO

UFFICIALE, VEROLI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

UFFICIALE, VEROLI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO - immagine 1
Il classe 2003 è un nuovo calciatore rosanero
⚽️

Davide Veroli, difensore classe 2003, è stato ufficializzato nella giornata odierna dal Palermo.

IL COMUNICATO 

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA