Davide Veroli, difensore classe 2003, è stato ufficializzato nella giornata odierna dal Palermo.
IL COMUNICATO
UFFICIALE, VEROLI È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO
Il classe 2003 è un nuovo calciatore rosanero
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
© RIPRODUZIONE RISERVATA