Il Palermo dopo l'infortunio di Alfred Gomis, è corso ai ripari acquistando Jesse Joronen, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Venezia.
IL COMUNICATO
UFFICIALE, JORONEN È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO
Il classe 1993 è un nuovo calciatore rosanero
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jesse Joronen. Il calciatore, svincolatosi dal Venezia FC, si è legato al Club di viale del Fante a titolo definitivo. A Jesse il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
