UFFICIALE, JORONEN È UN NUOVO CALCIATORE DEL PALERMO

Il classe 1993 è un nuovo calciatore rosanero
Il Palermo dopo l'infortunio di Alfred Gomis, è corso ai ripari acquistando Jesse Joronen, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia del Venezia. 

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Jesse Joronen. Il calciatore, svincolatosi dal Venezia FC, si è legato al Club di viale del Fante a titolo definitivo. A Jesse il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

