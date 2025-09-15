Uefa Euro 2032, Palermo FC e Sindaco scrivono al presidente FIGC Gravina per lo stadio

Palermo si candida per ospitare Euro 2032. Di seguito la lettera inviata dall’amministratore delegato del Palermo FC, Giovanni Gardini, insieme al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Gentilissimo...

Palermo si candida per ospitare Euro 2032. Di seguito la lettera inviata dall’amministratore delegato del Palermo FC, Giovanni Gardini, insieme al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, al presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Gentilissimo Presidente,

in vista dell’organizzazione della manifestazione calcistica dei Campionati Europei 2032, in data 31 luglio c.a. si è svolto, come a Lei già noto, presso la sede del Comune di Palermo, un incontro con i rappresentanti della F.I.G.C., del delegato UEFA e alla presenza dei massimi rappresentanti della Palermo F.C., del Presidente del Consiglio Comunale e dei sottoscritti.

Nel ringraziare per l’attenzione riservata alla Città di Palermo e ribadendo la piena sintonia tra l’Amministrazione Comunale e la predetta Società, con la presente si conferma la dichiarazione di intenti e l’interesse a concorrere alla selezione delle Città/Stadi candidati ad ospitare il prestigioso evento sportivo.

Al riguardo, come già comunicato in data 03.11.2022, anche la Giunta Municipale si è espressa in tal senso.

Così come richiesto, si allega alla presente il relativo cronoprogramma, con indicazione del rispetto delle scadenze indicate dalla Federazione, presupposto indefettibile per concorrere alla selezione delle cinque sedi finali.

Appare opportuno evidenziare che l’Amministrazione Comunale, in totale accordo con la Società, intende fare ricorso, prevalentemente e tra le altre disposizioni vigenti, alla Disciplina di cui al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e, segnatamente, all’art. 4 co. 12, rassegnando al riguardo sin da adesso, ove ritenuto e condiviso, la piena disponibilità del Sindaco a svolgere le funzioni di sub Commissario ai sensi del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 e, in particolare, in attuazione dell’art. 9-ter recante “Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio ‘UEFA EURO 2032’ e in materia di impianti sportivi.”

Da ultimo, si evidenzia che la Città di Palermo è particolarmente sensibile ad agevolare gli interventi già programmati e/o in fase di esecuzione, in termini di sostenibilità e accessibilità e rispetto ai quali, in uno ai requisiti qualitativi, quantitativi e strutturali, si riserva di relazionare successivamente.

Cordiali saluti

Palermo F.C. S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Dott. Giovanni Gardini

Il Sindaco

Prof. Roberto Lagalla