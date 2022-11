Udinese, l’ex Palermo Ilija Nestorovski raggiunge quota 100 presenze in Serie A

Ilija Nestorovski raggiunge quota 100 presenze in Serie A. L'ex bomber rosanero, oggi in forza all'Udinese ha festeggiato la centesima presenza nel massimo campionato italiano grazie al subentro nel match valido per la 15a giornata contro il Napoli di Luciano Spalletti, in cui il centravanti macedone ha anche firmato una rete. Quello del "Diego Armando Maradona" per il classe 90' è stato il primo centro stagionale.