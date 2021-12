Tzorvas, l’ex rosa: “A Palermo ho tanti amici, se potessi tornare indietro…”

L'ex estremo difensore rosanero, Alexandros Tzorvas, ripercorre la sua avventura in Italia raccontando poi la sua nuova vita

Il portiere ellenico, che ha militato al Palermo appena una stagione, ha ricordato la sua esperienza in Italia nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di "Tuttomercatoweb", in cui racconta inoltre la sua nuova vita dopo avere appeso i guantoni al chiodo.

" Ho tanti amici a Palermo, comunico con loro. A Genova è stato differente, avevamo già un figlio e mia moglie era incinta del secondo e abbiamo speso molto tempo a casa. Mi ritengo fortunato perché a Genova ho lavorato con Gianluca Spinelli, a mio avviso il miglior preparatore di portieri al mondo. Ti dirò: se potessi tornare indietro col tempo mi sarei trasferito in Italia molto prima , direi a 15 anni, in modo da poter acquisire immediatamente la mentalità giusta per competere ai massimi livelli".

Tzorvas racconta infine la sua nuova vita: "Se ci pensi il calciatore spende la sua carriera sempre fuori, all'aperto. Che ci sia il sole, la pioggia, la neve, il gelo. E quando la tua vita è quella non puoi stare chiuso dentro, almeno non è il mio caso. Voglio produtte qualcosa di qualità per alcuni anni e poi cedere il testimone ai figli. Faccio olio extravergine, produciamo 20 tonnellate di olive e continuo a perfezionare le tecniche di lavorazione, per poi vendere in tutto il mondo le nostre bottiglie. Inoltre entro il 2023 voglio entrare nel mercato dei vini. Ci sto investendo molto ma non ho fretta, voglio prima arrivare alla qualità massima".