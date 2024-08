Tuttosport: “Sirigu va a Palermo. Un ritorno che può sostenere Dionisi”

"Sirigu va a Palermo. Un ritorno che può sostenere Dionisi". Titola così l'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori in casa Palermo e sull'imminente ritorno di Salvatore Sirigu in Sicilia, lì dove tutto è iniziato. "Un portiere che deve gran parte della sua carriera ai colori rosanero", si legge. Dopo le giovanili al Venezia, il passaggio al settore giovanile del Palermo, dove la sua carriera è di fatto decollata; i prestiti a Cremonese e Ancona, poi il ritorno in Sicilia nel 2009, dove è rimasto per due stagioni prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Il grave infortunio rimediato da Alfred Gomis nella trasferta di Brescia ha costretto il Palermo a cercare un sostituto di livello. La scelta è ricaduta proprio su Sirigu, "un portiere con esperienza internazionale che potrebbe non solo difendere i pali ma anche offrire un contributo importante all’interno dello spogliatoio. L’arrivo di Sirigu potrebbe dare al Palermo quella solidità e fiducia che è mancata nel primo match di campionato. Sebbene Desplanches possa rimanere il titolare, soprattutto considerando la sua buona prestazione contro il Brescia, la presenza di un veterano come Sirigu potrebbe essere fondamentale per gestire eventuali difficoltà durante la stagione. [...] Con l’aggiunta di Sirigu e il suo carisma nello spogliatoio, il Palermo può ancora aspirare a essere la squadra da battere in Serie B, come pronosticato all’inizio della stagione".