Tuttosport: “La strada playoff dalla Spagna, a Palermo si sogna ad occhi aperti”

"L’operazione playoff parte in Spagna . Il Palermo stamattina se ne va dai “cugini” del Girona per preparare lo sprint finale di un campionato che sta diventando sempre più interessante", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" che punta i fari sulla formazione di Eugenio Corini . Cinque giorni in cui il tecnico di Bagnolo Mella cercherà di compattare il gruppo al massimo in vista della volata finale che potrebbe regalare forti emozioni alla gente di Palermo .

In attesa della ripresa del campionato in cui il Palermo affronterà il Parma, l'ex allenatore del Lecce spera di recuperare gli infortunati per avere al completo, o quasi, la rosa per il rush finale. "Il più atteso, ovviamente, è Brunori che s’è dovuto fermare a causa di un guaio muscolare dopo 79 partite di fila. Il ritorno del bomber è fondamentale per lo sprint playoff, ma Corini adesso sa di poter contare anche sugli altri attaccanti", si legge. E infatti nella manita rifilata al Modena ad andare a segno sono stati anche Tutino, Soleri e Vido. "Tre armi in più che potrebbero rivelarsi fondamentali in questo finale di stagione in cui il Palermo non potrà sbagliare niente", chiosa l'edizione odierna di "Tuttosport".