Tuttosport: “Il Palermo è un cantiere apertissimo. Occhi su Iannoni, Brunori…”

Al ritiro mancano due settimane e per allora si proverà ad avere un organico quasi completo, anche se la dirigenza continuerà a lavorare in sede di calciomercato fino al gong. "Dionisi segue da vicino il lavoro di De Sanctis e già questa settimana si saprà anche qualcosa in più su come il tecnico intende giocare nella prossima stagione e anche sulla linea dettata al suo ds", si legge. Nei prossimi giorni, infatti, sono in programma le presentazioni sia del nuovo allenatore, sia del ds.

Sul fronte entrate, l'ultimo nome è quello di Fulignati del Catanzaro. Ai calabresi, in cambio, il club rosanero avrebbe proposto Mirko Pigliacelli più soldi. "Messa così sembrerebbe tutto in discesa, ma non lo è. Intanto perché il Catanzaro non vorrebbe privarsi del suo portiere (Aquilani, che potrebbe allenare i calabresi, avrebbe già chiesto al suo presidente la conferma del n. 1), poi perché Fulignati vuole precise garanzie tecniche. Un ritorno a Palermo sarebbe cosa gradita, ma a patto di partire alla pari con Desplanches, scenario che non apparirebbe di facile realizzazione". "Di sicuro Dionisi vigila, il tecnico ha sempre lavorato con i giovani e ne ha anche valorizzati diversi al Sassuolo, ma quello del portiere è un ruolo delicato ed è chiaro che anche lui (come Fulignati) chiede garanzie alla società. E lo stesso vale per altri ruoli chiave per il suo modo di giocare. Non è un caso che il Palermo stia provando a stringere per Carissoni (un jolly per le corsie basse) e per Vandeputte (un esterno alto di grande qualità)", prosegue il noto quotidiano. Trattative tutt'altro che semplici, con Cittadella e Catanzaro che avrebbero sparato alto per i loro giocatori. Nel mirino del club di viale del Fante anche Edoardo Iannoni, giovane e promettente centrocampista del Perugia che piace anche alla Cremonese.