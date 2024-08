Tuttosport: “Barreca verso la rescissione, il terzino sinistro piace al Palermo”

E' fuori dal progetto tecnico della Sampdoria. Stiamo parlando di Antonio Barreca, terzino sinistro classe 1995. Il giocatore originario di Torino, approdato in blucerchiato nell'estate del 2023, starebbe discutendo la rescissione del contratto con il club ligure. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di "Tuttosport", Barreca "è seguito con interesse dal Palermo". Ma non sarebbe in corso una vera e propria trattativa. Come informa "Il Secolo XIX", infatti, l’interesse maggiore non sarebbe quello della società rosanero. A spingere per Barreca, in questo momento, sarebbe principalmente il Cosenza. Seguiranno aggiornamenti...