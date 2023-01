Tutino: “Sentita la fiducia di Rinaudo e Corini, voglio ripagarla. Napoli…”

Le parole del nuovo attaccante rosanero, Gennaro Tutino

⚽️

Gennaro Tutino ha già debuttato con la maglia del Palermo in quel del Renzo Barbera contro il Bari, nella sfida terminata 1-0 in favore dei rosanero. L'ex calciatore di Parma e Napoli, nella giornata di oggi è intervenuto in conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue parole:

"Classifica? È una graduatoria diversa, tante squadre a pochissimi punti, mancano tante partite ed il nostro obiettivo resta quello di consolidare la classifica, mettere in sicurezza la nostra classifica, poi magari a marzo vedremo cosa potremo fare di ulteriormente importante. L'obiettivo mio è quello di fare il massimo e farmi apprezzare per poter restare qui anche l'anno prossimo,. Sentire la fiducia del mister è importante ringrazio infatti il mister, il direttore sportivo Rinaudo e la società. Io sono orgoglioso di questa possibilità, sono in un club storico, i 122 anni di storia la dicono tutta, magari riuscissimo a fare quanto costruito e fatto a Salerno. Io ce la metterò tutta per ripagare la fiducia di Corini e Rinaudo."

“Esperienza nella Primavera del Napoli? Mi sono allenato in prima squadra con dei campioni, arrivare al loro livello è un sogno per tutti. Ora sono in una grande società e spero un giorno di poter giocare in Serie A col Palermo”