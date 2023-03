Tutino: “Ringrazio ambiente per la fiducia, sto crescendo. Gol? Non è un assillo”

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Palermo e Ternana, andata in scena questa sera allo stadio "Renzo Barbera", valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero conquistano un punto contro la formazione di Lucarelli, dopo i pareggi maturati contro Frosinone e SudTirol, volando - se pur momentaneamente - a quota 37 punti alla pari di Cagliari e Parma. Una sfida analizzata dal numero 7 rosanero, Gennaro Tutino, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio.

"Oggi voglio guardare il lato positivo, ho calciato tre/quattro volte in porta. Sto crescendo di condizione, mi piace anche far fare i gol ai miei compagni. Non mi voglio mettere l'assillo del gol, prima viene il Palermo. Ringrazio l'ambiente per la fiducia, però sono concentrato sul continuare a lavorare. Penso che sia naturale la scintilla, continuando a lavorare sarà tutto in discesa".