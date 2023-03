Tutino: “Normale che il Palermo in casa voglia vincere. Rammaricato ma testa al Pisa”

Palermo e Ternana si sono divise la posta in palio al "Renzo Barbera", nel match valido per la 27a giornata di Serie B. Gennaro Tutino ha disputato la propria terza gara consecutiva partendo dal primo minuto con la maglia rosanero, mettendo in difficoltà il portiere avversario Iannarilli nei minuti di recupero. L'ex Cosenza e Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante rosanero:

"Come detto prima, in questa categoria dare continuità di risultati è importante. E' normale che siamo il Palermo e in casa vogliamo vincere. Ad oggi questo era uno scontro diretto e volevamo vincere. Siamo rammaricati, potevamo vincere ma anche perdere perché nel primo tempo loro hanno avuto occasioni importanti. Non abbiamo neanche il tempo per essere rammaricati, siamo già proiettati a Pisa. Sarà una partita importante in un ambiente caldo, dobbiamo andare in tutti i campi a fare la nostra partita perché indossiamo una maglia prestigiosa come quella del Palermo".