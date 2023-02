Tutino: “Non siamo contenti del risultato. Soleri o Brunori? Dico la mia”

Pareggio a reti bianche tra Palermo e Ternana al "Renzo Barbera", nel match valido per la 27a giornata di Serie B. Rosanero che nel primo tempo subiscono tanto, umbri più volte pericolosi con Partipilo e Mantovani , un grande Pigliacelli si oppone ed evita lo svantaggio. Nella ripresa regna l'equilibrio, il Palermo entra meglio in campo ma trova pochi spazi per rendersi pericoloso, se non con Vido nel finale. Al termine del match, Gennaro Tutino è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante rosanero:

"Sapevamo di affrontare una squadra forte, ha calciatori importanti. Ancora di più dopo la scossa dovuta al cambio di allenatore. Non siamo contenti del risultato, davanti ai nostri tifosi vogliamo ottenere sempre il massimo. Lato positivo? Stiamo dando continuità ai risultati, non è facile non perdere tre partite consecutive in questa categoria. I risultati maturati questa sera erano imprevedibili, volevamo la vittoria ma è andata così. Dobbiamo sfruttare maggiormente le palle gol a nostra disposizione, dobbiamo essere più lucidi negli ultimi metri. Soleri o Brunori? Non è per modo di dire ma non ho preferenze, sono due giocatori importanti. E' il mister a fare le scelte"